Muttertagskonzert in der Römervilla Grenzach: Schlager mit Bernd Busam und seinen Freunden

Erstmals freier Eintritt

Zwar kann der Sänger, Konzertveranstalter und Entertainer bei seinen Auftritten – vor allem in Grenzach-Wyhlen – auf ein treues Stammpublikum bauen, doch wird zum ersten Mal kein Eintritt verlangt. Und dies ganz bewusst, wie Busam bekräftigt. Zu oft schon habe er gehört, dass jemand gerne zu einem Konzert gekommen wäre, aber nicht das Geld für derlei Vergnügungen habe. „Also haben wir für dieses Mal gesagt: Wir machen das auf Spendenbasis und ohne festen Eintrittspreis. Wer etwas geben mag und kann, der gibt. Wer aber nur wenig hat und deshalb keinen Eintritt bezahlen kann, ist bei unserem Konzert genauso willkommen.“

Aufzeichnung für Internet-TV

Das Muttertagskonzert in der Römervilla wird in Bild und Ton aufgezeichnet. Bernd Busam will daraus eine Fernsehsendung schneiden, um sie einigen Schlager-TV-Internetsendern anzubieten. Welche das werden, konnte er zum Zeitpunkt des Gesprächs mit unserer Zeitung aber noch nicht sagen.

Überraschung für Sommer geplant

Wie Busam abschließend verrät, will er sich im Sommer im Kontext zu „50 Jahre Grenzach-Wyhlen“ engagieren. „Ich werde mit einer Band auftreten, die sich eigens zu diesem Anlass zusammengefunden hat“, sagt er. Namen nennen wolle er zum jetzigen Zeitpunkt aber noch nicht. Nur so viel vorab: „Es sind ein paar Leute dabei, die man in Grenzach-Wyhlen durchaus kennt.“ Manche davon jedoch nicht unbedingt zuerst als Künstler beziehungsweise Musiker. Im Repertoire haben werde die Band „Stücke aus 50 Jahren Musikgeschichte“, bleibt der begeisterte Schlagersänger ganz bewusst vage.