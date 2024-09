Bereits vor drei Jahren hatte der Gynäkologe, der eigentlich in den Ruhestand gehen wollte, seine Praxis in die Hände des MVZ Lörrach gelegt. Für die Patientinnen änderte sich dadurch nicht allzu viel. Denn Bechtold, der jahrelang vergebens nach einem Nachfolge gesucht hatte, praktizierte nun doch weiter. Nur eben nicht mehr als selbständiger Frauenarzt, sondern unter der Regie des MVZ und als dessen Angestellter. Der Kontakt war damals leicht geknüpft worden, denn Bechtold kooperierte seit Jahren schon bei der Versorgung von Patientinnen mit dem St. Elisabethen-Krankenhaus in Lörrach. Vor wenigen Tagen nun ist die gynäkologische MVZ-Praxis Grenzach aber geschlossen worden. Wie die Kliniken des Landkreises Lörrach mitteilen, sei sie zu Wochenbeginn ins Elisabethen-Krankenhaus („Eli“) umgezogen. Mit seiner jahrzehntelangen Erfahrung werde Dr. Bechtold dort weiterhin zur Verfügung stehen. Damit gibt es in Grenzach-Wyhlen selbst aber keine Frauenarztpraxis mehr. Die Wege für die Patientinnen werden weiter. Die Kreiskliniken GmbH indes freut sich, dass „in Lörrach nun der nächste Schritt in der Weiterentwicklung einer spezialisierten und zukunftsorientierten Gesundheitsversorgung im Bereich der Frauenheilkunde und Geburtshilfe vollzogen“ worden sei.