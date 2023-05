Myanmar Aung San Suu Kyi im Gefängnis ohne Kontakt zur Außenwelt

"Sie ist weiter in Einzelhaft im Gefängnis in der Hauptstadt Naypyidaw", sagte eine Suu Kyi nahestehende Quelle, die anonym bleiben wollte, der Deutschen Presse-Agentur. "Informationen über ihren Gesundheitszustand gibt es nur von Personen, die in dem Gefängnis arbeiten." Auch ihre Anwälte hätten keinen Zugang zu ihr. San Mar Lar Nyunt, einer ihrer Verteidiger, bringe zwar Post und Lebensmittel für sie, dürfe aber nicht zu ihr.

Suu Kyi war nach dem Militärputsch vom Februar 2021 festgenommen worden. Später wurde sie von einem von der Militärjunta kontrollierten Gericht in Myanmar wegen zahlreicher angeblicher Verbrechen angeklagt, darunter Anstiftung zum Aufruhr und Korruption. Das letzte Urteil gegen die 77-jährige Friedensnobelpreisträgerin fiel Ende Dezember vergangenen Jahres.