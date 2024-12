Mysteriöse Flugobjekte Trump zu Drohnensichtungen: "Etwas Seltsames geht hier vor"

Trump sagte weiter, er könne sich nicht vorstellen, dass "der Feind" hinter den Drohnen stecke. Dann hätte Bidens Regierung die Flugobjekte in die Luft gesprengt. "Irgendetwas Seltsames geht hier vor", sagte Trump. Der 78-Jährige merkte an, dass die Flugobjekte auch in der Nähe seines Golfclubs in Bedminster im Bundesstaat New Jersey gesehen worden seien. "Ich glaube, ich werde das Wochenende nicht in Bedminster verbringen. Ich habe beschlossen, meine Reise abzusagen."

Drohnensichtungen bestimmen die Schlagzeilen

Seit Tagen gibt es Berichte und Diskussionen über mögliche Drohnen am Himmel der US-Ostküste. Begonnen hatte das mysteriöse Phänomen bereits im November über New Jersey, auch in anderen Bundesstaaten wurden Flugobjekte gesichtet. Videos der mysteriösen hellen Lichter am Himmel verbreiten sich rasant in sozialen Medien und sorgen für hitzige Spekulationen. Trump hatte sich bereits vor einigen Tagen zu Wort gemeldet und vorgeschlagen, die Flugobjekte abzuschießen.