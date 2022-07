Mysteryserie 90er-Jahre-Serie "X-Factor" kommt mit neuen Folgen zurück

Als Produzent ist neben Quirin Berg und Max Wiedemann auch Benjamin Munz an Bord, der zuletzt den Streaming-Hit "Blood Red Sky" verantwortete. Die Dreharbeiten gehen am 1. August in Los Angeles los. Das Original von "X-Factor" war in den Jahren 1997 bis 2002 hergestellt worden.

"Kultmarke ehren"

Munz, zugleich Autor der Serie, betonte: "Für uns geht es darum, die Kultmarke zu ehren und ihr gleichzeitig neues Leben einzuhauchen." Man könne kreativen Talenten die Chance bieten, "sich in einem Genre auszuprobieren, das so in Deutschland so gut wie gar nicht bespielt wird", fügte er hinzu.