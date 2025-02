Nach Abstimmung im Bundestag Engagierte des NS-Gedenkens geben Orden aus Protest zurück

"Durch Aufarbeitung des NS-Unrechts Vertrauen gewonnen"

Steinmeier erklärte: "Die Erinnerung an die Verbrechen des nationalsozialistischen Deutschland und die Verpflichtung zum Kampf gegen neuen Rechtsextremismus gehören zu unserer fortgesetzten Verantwortung." Deutschland habe sich mit der über Jahrzehnte geleisteten Aufarbeitung des Unrechts nach innen und auch nach außen Vertrauen erworben. "Dass die Glaubwürdigkeit in den Augen zweier engagierter Persönlichkeiten beschädigt ist, dass Albrecht Weinberg so kurz vor seinem 100. Geburtstag in brennender Sorge vor dem erstarkenden Rechtsextremismus lebt, schmerzt mich."