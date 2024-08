Der Nollinger Autobahntunnel (A 861) ist seit heute Morgen in beiden Fahrtrichtungen gesperrt. Dies sorgt vor allem im Pendler- und Reiseverkehr für größere Wartezeiten und Umwege. Grund dafür ist ein Stromausfall im Tunnel, wie ein Sprecher der Polizeipräsidiums Freiburg auf Nachfrage erklärt. Weil weder die Tunnelbeleuchtung noch die Lüftungsanlagen funktionieren, bleiben beide Röhren bis zur Behebung des Schadens gesperrt. Grund für die defekte Elektrik könnte ein Blitzschlag sein, denn gegen 6.30 Uhr war ein kurzes, aber heftiges Gewitter über den Dinkelberg gezogen. Als die Elektrik des Tunnels mit einem Schlag ausfiel, löste dies bei der Polizei automatisch Alarm aus. Diese schickte mehrere Streifen los. Die Beamten führten die im Tunnel stehen den Autos noch nach draußen und leiteten den Verkehr ab. Aktuell sind die Tunnelröhren auch noch gesperrt, doch die Polizei ist nicht mehr vor Ort. Derzeit sind Mitarbeiter der Straßenmeisterei mit der Schadensbehebung beschäftigt. Wer aus Richtung Lörrach in nach Rheinfelden oder in die Schweiz will, sollte am besten auf die B 316 über Degerfelden ausweichen und in Warmbach auf die A 861 auffahren.