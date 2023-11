Nach Bombendrohung: Krisenmanagement hat funktioniert

Lob für Lehrer

Zu Beginn des pädagogischen Tags am Mittwoch gab es deshalb in einer kurzen Dienstbesprechung ein Lob für die Lehrer. Sie hätten toll reagiert, hält die Schulleiterin fest. Am Donnerstag, wenn die Schüler in die Schule zurückkehren, soll dann in der ersten Stunde der Vorfall noch mal angesprochen, das Handeln der Schüler und die gelungene Räumung thematisiert werden. „Ich könnte mir vorstellen, dass einige nicht mit so einem guten Gefühl im Bauch in die Schule kommen“, vermutet Ullrich. Die Schulsozialarbeit sowie die schulpsychologische Beratungsstelle seien informiert.