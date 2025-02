Nach Brand in Schwörstadt: Gebäude beschlagnahmt und versiegelt

Zum Sachverhalt selbst äußerte sich am Tag nach dem Brand zunächst auf Nachfrage Daniel Ebi, Kommandant der Freiwilligen Feuerwehr Schwörstadt. Er bestätigte, dass in Bezug auf die Brandursache in alle Richtungen ermittelt werde. Die Staatsanwaltschaft habe das Brandobjekt beschlagnahmt und versiegelt. Dies sei noch am Mittwochabend geschehen.