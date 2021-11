Nach Brügge-Gala RB Leipzig will Geisterparty gegen Leverkusen

Der Co-Trainer wird auch gegen Leverkusen das Sagen an der Seitenlinie haben. Und er sieht gerade wegen des Auftretens in Brügge keinerlei Probleme, die Mannschaft trotz trostloser Kulisse auf ein ähnlich emotionales Niveau zu heben. "Das Spiel in Brügge ist ja eine Blaupause", betonte Beierlorzer. "Die Mannschaft hat erlebt, dass das, was wir predigen, von Erfolg geprägt ist. Wir wollen in der Tabelle weiter nach oben und den Fans am Fernseher ein tolles Spiel abliefern."

Brügge-Gala als Initialzündung

Brügge soll der Impuls für die Geisterparty gegen Bayer werden - und das Ende der Wundertüte RB. "Die Schwankungen beschäftigen uns im Trainerteam auch. Wir hoffen, dass Brügge die Initialzündung in vielerlei Hinsicht war. Vor allem in Sachen Mentalität und der Art und Weise, wie man spielt", sagte Beierlorzer.

Der 54-Jährige wird im Tor erneut auf Josep Martinez setzen, da sich Gulacsi noch nicht freitesten kann. Der 23 Jahre alte Spanier bot in Brügge eine famose und abgeklärte Leistung und zeigte das gewaltige Potenzial, das in ihm steckt. "Er kann eine große Karriere antreten. Er hat in der Drucksituation ein fehlerfreies Spiel gemacht", urteilte Beierlorzer.

War Martinez in der ersten Halbzeit noch weitgehend beschäftigungslos, entschärfte er im Anschluss reihenweise Großchancen des belgischen Meisters. Zudem bestach der frühere U21-Nationalspieler seines Landes mit einer enormen Sicherheit bei Flanken und Ecken.

Leipzig dürfte am Sonntag personell wieder besser aufgestellt sein und muss die Bank wohl nicht mit zahlreichen U19-Spielern auffüllen. Mohamed Simakan hat sein Erkältung überstanden, Amadou Haidara und Dominik Szoboszlai könnten sich von ihren Sprunggelenksproblemen erholen. Tyler Adams wird ohnehin zur Verfügung stehen, er war in der Champions League gesperrt. Nur Marsch wird wieder vor dem Fernseher sitzen müssen und per Handy Kontakt zur Bank halten. Das hat schon in Brügge ausgezeichnet funktioniert.

