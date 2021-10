Handball Niederlage macht Mut

Weil am Rhein (nod). Eine Niederlage hat es für die Südbadenliga-Handballerinnen der HSG Dreiland im ersten Saisonspiel gegeben. Sie unterlagen gestern Abend in der heimischen Sporthalle an der Egerstraße der favorisierten HSG Freiburg II denkbar knapp mit 27:28 (14:14). Die Partie war völlig ausgeglichen. Angesichts dieser guten Vorstellung können die Dreiländerinnen durchaus optimistisch in die Zukunft blicken.