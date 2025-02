Nach Champions-League-Aus Nichts ist für die Ewigkeit: Braucht City einen Neuanfang?

Winter-Transfers für mehr als 200 Millionen

Verletzungen wie die der Leistungsträger Kevin De Bruyne oder Rodri, noch mehr Spiele durch die Reform der Champions League - es gibt viele Gründe, die zur City-Krise beitragen. Guardiola selbst kokettierte zwischenzeitlich mit einem Abschied, ehe er seinen Vertrag noch einmal bis 2027 verlängerte. Womöglich hat sich die Beziehung zwischen dem Trainer und seiner zunehmend ausgelaugten Mannschaft auch ein Stück weit abgenutzt.

Im Winter zahlte der Club noch mal gut 200 Millionen Euro für neue Spieler wie den von Eintracht Frankfurt geholten Torjäger Omar Marmoush. Mehr als eine Investition in die Zukunft war es aber wohl der Versuch, zu retten, was in dieser so kaum für möglich gehaltenen Katastrophen-Saison noch zu retten ist. Oder besser gesagt: war. Jetzt gibt's nur noch eine echte Titelchance - im FA Cup.

"Akt sportlicher Grausamkeit" in Madrid

Dass nicht City, sondern Real das Maß der Dinge im europäischen Clubfußball ist - das musste nicht nur Guardiola nach der Abreibung im Bernabéu am Mittwoch anerkennen. Anders als in den Jahren zuvor, in denen man ebenfalls an den Madrilenen gescheitert war, seien sie diesmal besser gewesen als seine eigene Mannschaft, gestand der 54-Jährige. Das gelte es zu akzeptieren.

Den englischen Medien fiel das ungleich schwerer. "Kläglich" sei die Niederlage gewesen, hieß es da. Dreifach-Torschütze Kylian Mbappé habe City "zerstört". Bei einem "Akt sportlicher Grausamkeit" habe man zusehen können, wie die Real-Profis "einem auberginefarbenen Schmetterling ganz langsam die Flügel ausreißen", kommentierte der "Guardian". Citys Topteam sei offiziell am Ende.

Man müsse aus diesem Abend lernen und weitermachen, forderte Guardiola. Was er aber selbst einsah: Nichts ist für die Ewigkeit.