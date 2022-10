Nach Corona-Pause Heidi Klum stimmt auf Halloweenparty ein

Klum zeigt in dem Teaser auch ihren Zombie-Look aus dem Vorjahr, als sie ihre Kinder für ein Horrorvideo einspannte, in dem sie sich als blutrünstige Untote zeigte. An Halloween hatte sie das Gruselfilmchen auf Instagram veröffentlicht.

2020 und 2021 war die traditionelle Kostümparty des deutschen Models wegen der Corona-Pandemie ausgefallen. Doch in diesem Jahr soll die übliche Feier mit Promi-Gästen in aufwendigen Kostümen wieder in New York stattfinden.