Nach dem Aus in der Formel 1 "Geschenk" Mick Schumacher hat neue Prioritäten

Schumacher und die Le-Mans-Erfahrung

Die Lernkurve zeichnete Mick Schumacher schon früher aus. So wurde er Meister in der Formel 3 sowie Formel 2 und machte auch in der Formel 1 Fortschritte. Die Erfahrung des Mega-Events Le Mans 2024, als er nach einem Motordefekt an seinem Hypercar ausschied, dürfte ihn auch in diesem Jahr einen großen Schritt weiterbringen. "Ich habe es vorher ein bisschen unterschätzt", meinte Schumacher über den Ausnahmezustand bei dem 24-Stunden-Klassiker, der so sehr an Kraft und Konzentration zehrt.

Die Formel 1 ist nun weit weg, die WEC zählt. "Mein Traum ist ein Traum, aber wenn ich im Auto sitze, sitze ich zu 100 Prozent im Auto", beschrieb Schumacher seinen Fokus auf die Aufgaben bei Alpine, die so fern von der Formel 1 liegen. "Der Traum lebt weiter in den Momenten, wenn ich Freizeit habe und darüber nachdenken kann."