Nach der Bürgermeisterwahl im Kleinen Wiesental: Niefenthaler zwischen Abschiedsschmerz und Vorfreude

Das Basiswissen für die künftigen Aufgaben als Bürgermeister will sich Niefenthaler über mehrere Wochenend-Crash-Kurse für bürgermeisterliche Berufseinsteiger an der Fachhochschule für Verwaltung in Kehl erarbeiten. Ein Vorteil dabei ist mit Sicherheit, dass der künftig Rathaus-Chef in seinem bisherigen Beruf bereits Verwaltungserfahrung sammeln konnte und mit Strukturen und Abläufen ebenso vertraut ist wie mit der ein oder anderen Ansprechperson, mit der er etwa im Landratsamt auch künftig zu tun haben wird. „Klar – das ist ab jetzt eine andere Blickrichtung. Aber dass ich viele Leute und Vorgänge schon kenne, macht es sicher einfacher.“

Auch direkt vor Ort gibt es bereits einen regen Austausch mit Noch-Amtsinhaber Gerd Schönbett und den Mitarbeitern im Rathaus in Tegernau. Offiziell vorgestellt hat sich Niefenthaler seinem künftigen Team am Mittwoch im Rahmen einer Personalversammlung.

„Sehr gut aufgenommen“

Auch im Kreis der Bürgermeister fühlt er sich bereits gut angekommen. „Es gibt einen regen Austausch mit den künftigen Kollegen. Ich bin dort sehr gut aufgenommen worden“, freut sich der künftige Bürgermeister und zeigt sich optimistisch, sich in den kommenden Wochen Schritt für Schritt an die neue Aufgabe herantasten zu können, die er offiziell dann am 1. (beziehungsweise 2. Juni, ein Montag) übernehmen wird.