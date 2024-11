Washington - Die Bundespolizei FBI untersucht "zahlreiche" Bombendrohungen und falsche Notrufe, die sich gegen künftige Kabinettsmitglieder des designierten US-Präsidenten Donald Trump richten. "Wir nehmen alle potenziellen Drohungen ernst und ermutigen die Öffentlichkeit wie immer, alles, was sie für verdächtig halten, sofort den Strafverfolgungsbehörden zu melden", heißt es in einer Mitteilung des FBI, die der Deutschen Presse-Agentur in Washington vorlag.