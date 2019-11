Am Morgen nach dem Parteitag in Bielefeld stach in Berlin eine Geste ins Auge - ist das etwa die berühmte "Raute" von Kanzlerin Angela Merkel, die Baerbock da vor Beginn der Vorstandssitzung mit ihren Händen formt? "Nee", sagte die 38-Jährige. "Ich halte mich immer an meinem Ehering fest, damit ich weiß, was wirklich zählt im Leben." Auch in der ARD-Sendung "Anne Will" hatte Baerbock die Hände teilweise zur "Raute" geformt.