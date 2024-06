Nach Doping-Geständnis Ullrich im Rampenlicht: "Lebensrucksack leichter geworden"

Der Radstar ("Ich verfiel in eine tiefe Depression") betäubte seinen Frust mit Alkohol, dann mit Kokain. Unter Alkoholeinfluss baute er einen Autounfall im Mai 2014, ging anschließend in die Entzugsklinik. Mit seiner Frau Sara wollte er auf Mallorca neu anfangen - doch es half nichts. Wieder Depressionen, wieder Alkohol - und schließlich die Trennung von Frau und Kindern. "Sara konnte nicht mehr. Sie musste sich jetzt einen Schutzpanzer um ihr Herz bauen, damit es nicht völlig zertrümmert wurde", berichtet Ullrich: "Wenn sie jetzt nicht gehen würde, würde sie zerbrechen. Das wusste sie. Und ich wusste es auch."

Finca auf Mallorca wie "Rockstar-Hölle"

Was folgte, war der komplette Absturz. Ullrich betäubte sich mit Kokain, Wein und Whiskey. Seine Finca wurde zur "Rockstar-Hölle", wie er schreibt: "Schauspieler, Künstler, Kriminelle, Rocker, Milieu-Leute. Jeder war hier willkommen." Um seinen Kokainkonsum zu bezahlen, habe er mal eine Sporttasche voller Geld von der Bank geholt und in seinem Schlafzimmer ausgeschüttet. "Immer wenn ein Dealer kam oder ein Angestellter bezahlt werden wollte, brachte ich ihn nun in mein Schlafzimmer und sagte ihm, er solle sich einfach bedienen", so Ullrich.

Nach einem Streit mit Nachbar Til Schweiger landete er kurz im Gefängnis, was laut Ullrich einem "Kellerloch" glich. Die Wände seien mit Fäkalien beschmiert gewesen. "So etwas Widerliches hatte ich noch nie gesehen." Schließlich kehrte Ullrich zurück nach Deutschland, machte eine Entziehungskur und bekam sogar Unterstützung von seinem einstigen Widersacher Lance Armstrong ("Ich schloss ihn in die Arme"). Inzwischen lebt Ullrich wieder in Merdingen, im Schwarzwald. "Vielleicht musste ich einmal alle meine Grenzen überschreiten, nur damit ich irgendwann meine Mitte finden konnte."