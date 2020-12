Entlassung Stahlknechts Keine Lösung im Magdeburger Koalitionsstreit

Das Treffen zog sich hin, am frühen Abend wurde verkündet, dass es am Montag keine Statements mehr geben würde. Ministerpräsident Reiner Haseloff (CDU) wirbt für eine gemeinsame Lösung. Unterdessen wurde bekannt, dass Finanzminister Michael Richter (CDU) das Innenressort zusätzlich leiten soll. Haseloff hatte Innenminister Holger Stahlknecht am Freitag entlassen.

Die CDU in Sachsen-Anhalt lehnt wie die AfD den höheren Rundfunkbeitrag ab. Gemeinsam hätten sie eine Mehrheit im Parlament. Koalitionspartner SPD und Grüne wollen die Abstimmung und auch das Plus für die Öffentlich-Rechtlichen. Am Mittwoch steht eine wichtige Vorentscheidung an, wenn der Medienausschuss des Landtags darüber abstimmt, welches Votum er für die Abstimmung im Plenum eine Woche später empfiehlt.