Nationaltorhüter Bitters positiver Corona-Test: Sorgen um Handball-Termine

Damit bestätigen sich schon jetzt die Sorgen, welche die Liga und einige Vereine schon vor der Länderspielpause geäußert hatten. "Das Zusammenkommen mit Spielern aus anderen Vereinen und die Spiele gegen andere Nationalmannschaften, bei denen es genauso ist" würden ein erhöhtes Ansteckungsrisiko bedeuten, erklärte Bohmann. Der ohnehin extrem eng getaktete Handball-Kalender könnte durch weitere positive Fälle durcheinandergewirbelt werden.

Wo und wie Bitter sich mit dem Virus angesteckt haben könnte, wusste der Routinier selbst nicht. "Für mich ist unerklärlich, was Ursache der Infektion ist", sagte er. "Wir Nationalspieler haben uns während des gesamten Lehrgangs sehr sicher gefühlt. Die Abläufe waren sehr gut und professionell."

Der DHB teilte mit, dass während des gesamten Lehrgangs mit den Spielen gegen Bosnien-Herzegowina am vergangenen Donnerstag sowie anschließend in Estland insgesamt fünf PCR-Tests für die gesamte Nationalmannschaft durchgeführt worden seien. Alle abschließenden Tests am frühen Sonntagabend seien - bis auf den von Bitter - negativ ausgefallen.

Der DHB bekräftigte dennoch seine Empfehlung, dass die unmittelbaren Kontaktpersonen des Torhüters zunächst nicht am Training in ihren Vereinen teilnehmen sollten. Die meisten Bundesliga-Clubs nahmen die Vorbereitung auf die nächsten Spiele am Mittwoch und Donnerstag bereits wieder auf. Manche Vereine befanden sich zudem schon auf der Anreise zu ihren Auswärtsspielen. "Die meisten Clubs sind schon unterwegs", bestätigte Bohmann.

Fünf Partien sollen allein am Mittwoch stattfinden, vier weitere sind - Stand Dienstagabend - für Donnerstag angesetzt. Am Mittwoch will die HBL darüber beraten, wie es nun weitergeht. Und auch wenn in diesem Jahr keine Länderspielpause mehr ansteht, ist für Bohmann schon jetzt klar: "Wir werden künftig bei jeder Maßnahme, jede Abstellung von Nationalspielern sorgfältig überprüfen. Das tun wir nicht, um jemanden zu drangsalieren, sondern wir ziehen lediglich unsere Lehren aus den aktuellen Vorfällen", sagte der 55-Jährige.

