Nach fast 40 Jahren Anna Wintour tritt als US-"Vogue"- Chefredakteurin zurück

New York - Die Modejournalistin Anna Wintour (75) zieht sich nach fast 40 Jahren als Chefredakteurin der US-"Vogue" zurück. Globale Redaktionsleiterin der Modezeitschrift sowie höchste inhaltliche Verantwortliche von Condé Nast werde Wintour aber bleiben, teilte eine Sprecherin des Verlags der Deutschen Presse-Agentur in New York mit. Für die US-Ausgabe der Modezeitschrift "Vogue" werde ein neuer Chefredakteur oder eine Chefredakteurin gesucht.