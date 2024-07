Danksagung von Prinz William England-Coach Southgate hört auf: "Ehre meines Lebens"

102 Spiele in acht Jahren

Southgate hatte das Amt des Cheftrainers bei den Three Lions 2016 übernommen und saß in 102 Länderspielen auf der Bank. Mit ihm verlässt auch sein Co-Trainer Steve Holland die FA. "In den letzten acht Jahren haben sie das englische Männerteam transformiert und unvergessliche Erinnerungen für alle geschaffen, die die Three Lions lieben", ließ Verbandschef Mark Bullingham mitteilen. "Wir blicken mit großem Stolz auf Gareths Amtszeit zurück."