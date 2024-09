Nach gescheiterten Gesprächen Lindner will Migrationsgipfel mit Scholz, Merz und Habeck

Union fordert "Stoppschild an den Grenzen"

Die Ampel und die Union hatten die neuen Gespräche über die Migrationspolitik, an denen auch Ländervertreter beteiligt waren, nach dem mutmaßlich islamistischen Messeranschlag von Solingen aufgenommen. Nach der zweiten Runde kritisierte Merz, die Koalition sehe sich offensichtlich nicht zu umfassenden Zurückweisungen an den deutschen Staatsgrenzen in der Lage - dies hatte er zuvor zur Bedingung gemacht. "Damit ist der Versuch gescheitert, einen gemeinsamen Weg zu gehen", fügte er hinzu. Er vermisse Führung durch Kanzler Scholz.

"Der heutige Tag zeigt einmal mehr: Die Bundesregierung ist nicht bereit für eine Zeitenwende bei der Migration", sagte der hessische Ministerpräsident Boris Rhein (CDU) der Deutschen Presse-Agentur. "Wir brauchen ein wirkliches Stoppschild an den deutschen Grenzen, weil die Belastungsgrenze überschritten ist", forderte Rhein im "Heute Journal" im ZDF.

Was Innenministerin Faeser vorgeschlagen hat

Bundesinnenministerin Faeser hatte bei dem Gespräch ein Modell vorgeschlagen, um Asylbewerber, die anderswo schon registriert wurden, künftig rascher in für sie zuständige europäische Staaten zu bringen. Justizminister Buschmann sagte, das Festhalten der Menschen im grenznahen Raum sei effektiver als ein Zurückschieben über die grüne Grenze, wo damit zu rechnen sei, dass die Zurückgeschobenen an anderer Stelle dann einen weiteren Einreiseversuch unternehmen würden. Diese Pläne will die Ampel-Regierung nach Angaben Faesers nun auch ohne die Union verfolgen.