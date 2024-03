Nach Gründung: 8000 Mitgliedsanträge für Wagenknecht-Partei

Mehr Landesverbände und keine "Linke 2.0"

Das BSW baut zudem weiter seine Strukturen auf. Ende Februar wurde der erste Landesverband in Sachsen gegründet. Vergangenen Freitag kam der Landesverband Thüringen hinzu, an diesem Freitag steht die Gründung im Saarland an. "Das hängt auch damit zusammen, dass wir dort in einzelnen Kreisen zur Kommunalwahl antreten", sagte sie.

Die nächste Gründung stehe dann spätestens Anfang Mai in Brandenburg an. "Da hatten wir mehr Zeit, weil wir nicht mit eigenen Listen zur Kommunalwahl antreten, sondern unsere Mitglieder in kommunalen Bündnissen kandidieren."

Die anderen Landesverbände sollten erst nach der Europawahl gegründet werden - voraussichtlich im Herbst, sagte Wagenknecht. Ziel sei es, überall mit einer Doppelspitze an den Start zu gehen: mindestens einer davon sollte nicht aus der Linken kommen. "Wir sind keine Linke 2.0. Und wir wollen Bürgern, die sich vorher noch nie politisch engagiert haben, schnell die Chance geben, Politik an verantwortlicher Stelle mitzugestalten." Auch in Sachsen und Thüringen tritt das BSW zu Landtagswahlen im September an.