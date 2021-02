Wetter Frühlingsluft im Anflug: Bis zu 20 Grad am Wochenende

Nach dem Ende der Kältewelle in Deutschland gab es am Mittwoch nur noch vergleichsweise wenige wetterbedingte Unfall- und Schadensmeldungen. Auf der Insel Usedom etwa hatte ein Autofahrer bei Nebel und Schneeglätte einen Fußgänger angefahren und schwer verletzt. In Weimar ist eine unter Denkmalschutz stehende Halle eingestürzt - möglicherweise, weil sie der Schneelast auf dem Dach nicht standhielt.

Ein besonderer Einsatz stand in Mecklenburg-Vorpommern für Mitarbeiter des Stadtbauhofs in Waren an: Sie haben am Mittwoch die Müritz quasi "vom Eis befreit". Mit einer Spezialmotorsäge wurden am dortigen Volksbad große Eisstücke herausgeschnitten, so dass eine 40 Meter lange Rinne entstand, um eine Steganlage vor dem Eisdruck zu schützen. Beim Tauen des Eispanzers entstehen enorme Schubkräfte, so dass Eisplatten Steganlagen oder Bootsschuppen zerdrücken können.

Kommt mit dem Tauwetter jetzt wieder das Hochwasser? In Thüringen rechnete das Landesumweltamt am Mittwoch damit, dass der Anstieg mäßig ausfallen dürfte, so dass nach derzeitigem Kenntnisstand keine akute Hochwassergefahr von der Schneeschmelze ausgeht. Am Dienstag hatten auch in Sachsen, Sachsen-Anhalt und Niedersachsen Experten die Situation nicht als kritisch eingestuft.

Bleibt die Frage, ob sich der Winter damit für dieses Jahr schon verabschiedet hat. "Schauen wir uns die Prognosen des Europäischen Zentrums für mittelfristige Wettervorhersagen genauer an, so spricht derzeit bis Ende Februar nur wenig für ein Winter-Comeback", heißt es beim DWD. "Aber man sollte niemals nie sagen." So habe beispielsweise der Winter 2013 einen sehr langen Atem gehabt. Doch zunächst einmal gelte es, die "teilweise sonnigen Tage mit einem frühlingshaften Touch" zu genießen.

