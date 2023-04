Nach Konzert Trachtenkapelle überreicht Spenden

Geld für guten Zweck

Es wurde um Spenden für den Förderverein der Angenbachtalschule Häg-Ehrsberg sowie die kirchliche Sozialstation oberes Wiesental gebeten.

900 Euro insgesamt

Da das Konzert gut besucht war, konnten nun am vergangenen Freitagabend im Probelokal der Trachtenkapelle in Ehrsberg Tanja Köpfer und Dirk Muckenhirn vom Vorstandsteam der Trachtenkapelle zwei Schecks in Höhe von je 450 Euro an den Geschäftsführer der Sozialstadion, Karl-Heinz Huber, sowie an Katja Keller vom Förderverein übergeben. Dankesworte richteten beide Beschenkte an die Trachtenkapelle.