Nach Krankheit US-Komiker und Schauspieler Gilbert Gottfried gestorben

Gottfried hatte seine Karriere als Jugendlicher auf New Yorker Comedy-Bühnen begonnen. Er wirkte in der Satire-Show "Saturday Night Live" mit und war häufig Gast in Talkshows. Er trat in Filmen wie "Beverly Hills Cop II", "Kuck' mal, wer da spricht 2" und "So ein Satansbraten" auf. Im Fernsehen war er in Serien wie "Eine schrecklich nette Familie" oder "Hannah Montana" zu sehen. Er hatte auch viele Sprechrollen in Animationsfilmen, etwa in dem Disney-Film "Aladdin", und in Werbespots.