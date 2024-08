Keine Garantie auf Stammplatz von Wück

"Ich wollte einfach noch mal Fußball spielen. Ich wusste, dass ich noch nicht fertig bin", sagte Berger. Die frühere Spielerin des FC Chelsea, von Paris Saint-Germain und Turbine Potsdam verband die späte Wertschätzung mit einer Kritik: "Man muss es deutlich sagen – und das habe ich am eigenen Leib zu spüren bekommen – Spielerinnen mit 33 Jahren wollen sie in den europäischen Ligen nicht mehr. Dann ist man anscheinend nicht mehr gut genug." Bei Torhüterinnen sei das komplett anders, im Frauenfußball aber anscheinend so.

Trotz ihres späten Aufstiegs hat Hrubesch-Nachfolger Christian Wück die Frage nach der künftigen Stammtorhüterin offen gelassen. "Für mich gibt es zwei Nummer Einsen", sagte der 51-Jährige bei seiner Vorstellung am Freitag in Frankfurt am Main.