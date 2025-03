Nach Lohhof-Brand: Normalität kehrt ein

Hintergrund für die Unterstützung aus dem Ahrtal war, dass Schön nach der Flutkatastrophe dort im Jahr 2021 50 Heuballen in die von dem Hochwasser betroffenen Gebiete geschickt hatte. Zusammen mit Spenden weiterer Bauern aus der Gegend sei ein ganzer Lastwagen voll geladen worden. Nun hätten sich die Ahrtaler erkenntlich zeigen wollen, sagt Jörg Schön im Gespräch mit unserer Zeitung.

Zelt statt Halle

Und wie läuft es aktuell und in Zukunft auf dem Hof? Der Betrieb geht weiter, betont Schön. Derzeit behelfe er sich mit einem Zelt statt einer Halle, aber bis Mitte Mai sollte eine neue Halle stehen. Mit dem Lieferanten sei schon alles geplant, er warte nur noch auf das letzte Okay der Versicherung, die die Kosten dann aller Voraussicht nach ganz übernehme. Da habe es keine Diskussionen gegeben. Die Kosten lägen zwischen 105 000 und 110 000 Euro, also die gleiche Zahl wie beim Bau der Vorgängerhalle, nur halt jetzt Euro statt Mark, sagt Schön. Er geht davon aus, dass die neue Halle bis etwa Mitte Mai steht. Dann brauche er sie auch, denn in der Zeit kommen die Gänse auf den Lohhof, die an Weihnachten auf den Tisch landen sollen.