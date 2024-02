Hollywood: Tom Cruise und Iñárritu erwägen Filmprojekt

Für den Mexikaner wäre es der erste englischsprachige Film seit seinem Erfolg mit "The Revenant - Der Rückkehrer". Das monumentale Rache-Drama mit Hauptdarsteller Leonardo DiCaprio hatte ihm 2016 seinen zweiten Regie-Oscar eingebracht. Im Jahr zuvor hatte er mit "Birdman" den Academy Award als bester Regisseur geholt. Zuletzt drehte er in Mexiko den Netflix-Film "Bardo, die erfundene Chronik einer Handvoll Wahrheiten" (2022).

Cruise war im vorigen Jahr in dem Blockbuster "Mission: Impossible - Dead Reckoning Teil Eins" als Geheimagent Ethan Hunt auf der Leinwand zu sehen. 2022 sahnte er mit "Top Gun: Maverick" in der Rolle des Piloten Pete Mitchell alias Maverick an den Kinokassen ab. 2020 hatten der Star und die US-Raumfahrtbehörde Nasa Pläne für einen Dreh an Bord der Internationalen Raumstation ISS verkündet. Bei dem Weltraum-Film soll Doug Liman ("Die Bourne Identität") Regie führen. Ein Termin dafür ist bislang nicht bekannt.