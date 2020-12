Nach Notfallzulassung Britisches Corona-Impfprogramm soll am Dienstag starten

Die britische Regierung hatte die rasche Zulassung des Impfstoffs als Erfolg gefeiert. Experten aus der EU und den USA hatten jedoch auch Kritik an der Notfallzulassung geäußert.

Der US-Virologe Anthony Fauci ruderte jedoch zurück, nachdem er in einem US-Podcast gesagt hatte, die britische Arzneimittelbehörde habe die Zulassung des Vakzins "überstürzt". Er habe großes Vertrauen in die wissenschaftlichen und regulatorischen Abläufe in Großbritannien, sagte Fauci in einem BBC-Interview in der Nacht zum Freitag. Er betonte jedoch, dass der Prozess in den USA aufwendiger ablaufen muss - wegen der hohen Skepsis in der Bevölkerung gegenüber Impfstoffen.

Großbritannien gehört zu den Ländern, die besonders hart von der Pandemie betroffen sind. Nach offiziellen Angaben der Regierung sind inzwischen mehr als 60.000 Menschen nach einer Infektion mit dem Coronavirus gestorben. Experten gehen davon aus, dass die tatsächlichen Zahlen noch höher liegen.

