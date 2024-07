Nach Olympiasieg Schwimmer Märtens gerührt von den Emotionen seiner Nächsten

Später sprach sie erneut über die besonderen Minuten. "Das war gar nicht so einfach. Ich sitze da im Zelt, muss meine eigene Nervosität unter Kontrolle bekommen und dann schwimmen die Jungs da so ein Rennen", schilderte Gose ihre Situation. "Wenn dann sowas passiert, wenn Lukas da Olympiasieger wird, dann übermannen einen danach natürlich die Gefühle. Man muss halt wirklich versuchen, da einen kühlen Kopf zu bewahren. Und man weiß, dass mir das nicht immer ganz so gelingt. Ich glaube, ich habe es ganz gut hinbekommen, habe den Schwung mitgenommen."

Kurz nach Märtens, mit dem sie seit ihrer Trennung noch gut befreundet ist, war sie am Samstagabend selbst im Finale über 400 Meter Freistil gefordert gewesen. Die Europameisterin von 2022 belegte in deutscher Rekordzeit von 4:02,14 Minuten den fünften Platz. "Es ist gar nicht so leicht, in dem Becken Bestzeit zu schwimmen, aber ich habe es geschafft", sagte sie.