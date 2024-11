Nach Preisrückgang Banken: Immobilien wieder teurer, Mieten steigen

Damit verteuern sich Wohnimmobilien das zweite Quartal in Folge zum Vorquartal - ein Zeichen, dass die Immobilienkrise nach historischen Preiseinbrüchen im vergangenen Jahr endet. Die Preise lagen aber noch minimal um 0,2 Prozent unter dem Niveau des dritten Quartals 2023, so der Verband, der große Immobilienfinanzierer vertritt, darunter Deutsche Bank, Commerzbank, wichtige Sparkassen, Landesbanken und Spezialfinanzierer.

Unter den größten sieben Städten legten die Preise im dritten Quartal am stärksten in Frankfurt zu (plus 1,6 Prozent zum Vorquartal) - vor München und Düsseldorf (je 1,5 Prozent). Am geringsten war das Plus in Stuttgart und Berlin (0,8 Prozent).