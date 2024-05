Am Samstagnachmittag sei ein Umzug durch Westerland geplant, am Abend eine Mahnwache mit Musik in der Bar im Ort Kampen, in der Gäste zu Pfingsten rassistisch gegrölt hatten. Am Sonntag sei dann eine Laufdemo angesetzt.

Aufruf zur Teilnahme an breite Öffentlichkeit

Organisator Jonas Hötger sagte dem "Spiegel": "Wir laden jeden ein, der sich dem Rechtsruck in der Gesellschaft entgegenstellen will." Demonstrationsmittel sind demnach "Musikbox, Transparente, Banner, Plakate, Bollerwagen, Musik".