Nach Rekordnähe zur Sonne Raumsonde "Parker Solar Probe" meldet einwandfreien Zustand

Funktionstüchtig in feindlicher Umgebung

"Obwohl "Parker Solar Probe" der Sonne näher war als jedes andere von Menschenhand geschaffene Objekt in der Geschichte, hat es genau so funktioniert, wie es geplant war, und hat Beobachtungen gemacht, die noch niemand zuvor machen konnte", wird Helene Winters, Projektmanagerin für "Parker Solar Probe" in der Einsatzzentrale des Johns Hopkins Applied Physics Laboratory (APL) in einer Mitteilung zitiert.