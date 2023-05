Nach Renn-Absage Imola-Macher hoffen auf neuen Formel-1-Vertrag

F1-Chef stammt aus Imola

Auch Formel-1-Chef Stefano Domenicali ließ wissen, es werde "schwierig", noch in dieser Saison wieder in Imola zu fahren. Eine Verlängerung des Kontrakts mit den Organisatoren sei daher "eine Option, die auf dem Tisch liegt", sagte der Geschäftsführer der Rennserie. Der 58-Jährige stammt selbst aus Imola, der Grand Prix liegt ihm daher besonders am Herzen.