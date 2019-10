Nach Sieg gegen Union Berlin Spitzenteam oder Profiteur: Wie gut ist Wolfsburg wirklich?

Schon in der vergangenen Saison legten die Niedersachsen unter Bruno Labbadia eine rasante Entwicklung vom Fast-Absteiger zum Europa-League-Teilnehmer hin. Unter dem neuen Trainer Oliver Glasner haben sie nun zumindest in der Tabelle noch einmal einen Schritt nach vorn gemacht. Doch ist der VfL bereits ein Spitzenteam? Was spricht dafür - und was dagegen?

DIE TAKTIK: Schon nach wenigen Wochen in Deutschland ist sich der Österreicher Glasner sicher: "Die Bundesliga ist sehr ausgeglichen und intensiv. In dieser Liga steckt sehr viel Physis. An diesem Samstag ist jede Mannschaft bis auf Borussia Dortmund mehr als 120 Kilometer gelaufen. Dagegen musst du erst einmal ankämpfen in jedem Spiel." Der VfL hat für einen derart kräftezehrenden Wettbewerb im Moment genau die richtigen Eigenschaften. Mit nur vier Gegentoren hat er die beste Abwehr der Liga. Im 3-4-3-System von Glasner ist er nur so schwer zu knacken, dass er unter seinem neuen Trainer von zehn Pflichtspielen in drei Wettbewerben noch kein einziges verloren hat.