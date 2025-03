Nach Skandal von Trondheim Raue Luft in Oslo: Wellinger hat "wenig Lust auf Norweger"

Es herrscht - passend zur gleichnamigen Wettkampfserie in Norwegen - raue Luft am Holmenkollen. Norwegens Verband hat Lindvik und Forfang für das Einzel wie selbstverständlich nominiert. Es wird also unweigerlich zu pikanten Begegnungen rund um die Schanze kommen. Der 29 Jahre alte Wellinger hat dafür wenig Verständnis. "Das ist einfach mutwillig und eine Manipulation, die für alle anderen Skispringer, die versuchen, fair zu kämpfen, einfach eine Verarsche ist", sagte er in der Sendung "Hangar-7" von Servus TV.