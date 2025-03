Nach «Starliner»-Panne Aus Wochen wurden Monate: ISS-Raumfahrer vor Rückkehr

Am Dienstag (18. März) sollen die beiden nun nach Angaben der US-Raumfahrtbehörde Nasa gemeinsam mit ihrem Kollegen Nick Hague sowie dem russischen Kosmonauten Alexander Gorbunow in einem "Crew Dragon" der privaten Raumfahrtfirma SpaceX von Tech-Milliardär Elon Musk von der ISS abdocken. Gegen 6.05 Uhr MEZ soll die sogenannte "Crew 9" die ISS verlassen. Kurz vor 23 Uhr MEZ soll ihre Kapsel dann im Meer vor der Küste Floridas landen. Diese Planung kann sich kurzfristig aber auch noch aus verschiedensten Gründen verschieben, etwa wegen des Wetters. Am Wochenende war eine vierköpfige Ablöse-Crew zur ISS geflogen.

"Immer auf unbekannte, unerwartete Eventualitäten vorbereitet"

Der 62 Jahre alte Wilmore und die 59 Jahre alte Williams sind erfahrene Astronauten, die schon mehrfach im All und auf der ISS waren. "Wir kamen hier rauf und waren darauf vorbereitet, lang zu bleiben, auch wenn wir geplant hatten, kurz zu bleiben", sagte Wilmore kürzlich bei einer live von der ISS übertragenen Pressekonferenz. "Das ist das, was wir in der bemannten Raumfahrt machen." Es gehe immer darum, auf "unbekannte, unerwartete Eventualitäten" vorbereitet zu sein.