Nach Tod von Soldaten Türkei startet Vergeltungsangriff in Syrien

Bei den Vereinten Nationen in New York zeigte sich Generalsekretär António Guterres besorgt über die Entwicklung in der Region. Guterres sei "alarmiert", sagte ein Sprecher am Montag. "Diese Eskalation zeigt einmal mehr die von dem anhaltenden Konflikt in Syrien ausgehende Bedrohung von Frieden und Sicherheit in der Region und international", zitierte der Sprecher Guterres.