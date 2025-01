Nach Urteil des Verfassungsgerichts: „Die Erfahrung der Tübinger ist positiv“

Damit hat es die Verfassungsbeschwerde einer Mc-Donald’s-Filiale zurückgewiesen und im gleichen Zug für andere Kommunen den Weg frei gemacht, auch eine solche Steuer einzuführen.

Mc-Donald’s-Klage zurückgewiesen

In Konstanz gibt es bereits eine ähnliche Steuer, die Stadt Heidelberg hegt entsprechende Pläne. Ob dies auch für Weil am Rhein in Frage käme, wollten wir von Oberbürgermeisterin Diana Stöcker wissen.