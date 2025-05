Nach Verbot Was ist das "Königreich Deutschland"?

Wer ist Peter Fitzek?

Der in Halle in Sachsen-Anhalt geborene Peter Fitzek gründete 2012 in Wittenberg das "Königreich Deutschland" und leitete es als sogenannter "Oberster Souverän". Laut Bundesanwaltschaft verfügte er als solcher "über die Kontrolle und Entscheidungsgewalt in allen wesentlichen Bereichen". So habe er etwa die ideologische Ausrichtung bestimmt und eigene "Gesetze" erlassen.

Wer sind die anderen Beschuldigten?

Die Bundesanwaltschaft ließ neben Fitzek heute auch drei weitere mutmaßliche Rädelsführer des "Königreichs Deutschland" festnehmen. Zwei von ihnen sollen ebenfalls zu den Gründungsmitgliedern der Vereinigung zählen und als Fitzeks Stellvertreter handeln. Der dritte Mann trat demnach 2013 der Gruppe bei und war für die Finanzen zuständig. Die oberste deutsche Anklagebehörde legt ihm zur Last, Fitzek bei unerlaubten Einlagengeschäften geholfen zu haben.

Hat der Zeitpunkt des Verbots mit dem Regierungswechsel zu tun?

Nein. Einen extremistischen Verein kann zwar nur der jeweilige Bundesinnenminister beziehungsweise die Bundesinnenministerin aussprechen. Ausschlaggebend für den Zeitpunkt waren nach Angaben aus Sicherheitskreisen aber ermittlungstaktische Gründe. An dem Verbot und der Vorbereitung der damit einhergehenden Maßnahmen wurde bereits seit Monaten gearbeitet.