Nach verkorkster Ausschusswahl in Grenzach-Wyhlen: Fraktionen sind sich uneins

Die SPD ist uneins: Kein homogenes Meinungsbild in dieser Sache herrscht in der SPD-Fraktion vor, wie Sprecherin Katja Schäfer betont. Sie könne deshalb nur für sich selbst sprechen, betont sie auf Anfrage unserer Zeitung. Schäfers Ansicht nach steht der AfD aufgrund des jüngsten Wahlergebnisses jeweils ein Sitz in den Ausschüssen zu, „auch wenn man das vom Herzen her nicht will“. Man dürfe nicht einfach ignorieren, dass die AfD bei der Kommunalwahl in Grenzach-Wyhlen rund 1800 Stimmen erhalten habe. „Ich kann doch demokratische Grundsätze nicht in meine eigenen Regeln umwandeln.“ Schäfer zufolge sei es Aufgabe des gesamten Gemeinderats, „sich nun auf sachlicher Ebene mit der AfD auseinanderzusetzen“. Dass die Grünen die von der Verwaltung präsentierten Vorschlagslisten zwar abgelehnt, ihr Verhalten aber nicht begründet hätten, findet die SPD-Fraktionssprecherin zudem „schade“.

Ob man das Fass wieder aufmachen und im Gemeinderat Ausschuss-Neuwahlen abhalten soll, ist Schäfer persönlich „total egal, denn vom Grundsatz her würde eine Neuwahl nichts ändern“, sagt sie in nüchternem Ton.

Die CDU sieht keinen Grund für Nachwahlen: Ziemlich unverkrampft gehen die Christdemokraten an das Thema ran, wie Fraktionssprecherin Ulrike Ebi-Kuhn wissen lässt. Die CDU habe bei den Abstimmungen zur Besetzung der Ausschüsse keine eigene Vorschlagsliste eingereicht, weil die Namen ihrer Mitglieder auch auf jenen Listen gestanden hätten, die Aaron Gössler im Namen der Grünen präsentiert habe. „Aus unserer Sicht besteht keine Notwendigkeit zur Nachwahl. Sollte es trotzdem dazu kommen, bestehen wir auf unserer Besetzungsliste, ansonsten lehnen wir eine Nachwahl ab“, legt Ebi-Kuhn die Sicht der CDU-Fraktion dar. Da die AfD keinen Fraktionsstatus hat (eine Ratsfraktion muss mindestens dreiköpfig sein, die AfD hat aber nur zwei Mandate), „ist der Wählerwille ohne AfD in den Ausschüssen auch eingehalten“, sagt Ebi-Kuhn. „Wünschenswert“ wäre es aus CDU-Sicht, „dass das Ergebnis der Wähler demokratisch abgebildet wird“.