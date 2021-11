Nach Vermittlung US-Journalist Danny Fenster in Myanmar wieder frei

Der 37-Jährige sei nach einem "privaten humanitären Besuch" des ehemaligen US-Diplomaten Bill Richardson in dem Krisenland und persönlichen Verhandlungen mit Junta-Chef Min Aung Hlaing aus der Haft gekommen, hieß es am Montag in einer Mitteilung. "Dies ist der Tag, von dem man hofft, dass er kommt, wenn man diese Arbeit tut", erklärte Richardson, der in der Vergangenheit auch schon bei Geiselnahmen vermittelt hat.

Fenster, ein leitender Redakteur des englischsprachigen Magazins "Frontier Myanmar", war Ende Mai unmittelbar vor dem Abflug in die USA am Flughafen von Yangon festgenommen worden. Er saß seither im für seine Foltermethoden berüchtigten Insein-Gefängnis in der größten Stadt Yangon.