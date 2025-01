Nach Vorfall bei Lindner-Rede Als Politiker mit Lebensmitteln und Farbe attackiert wurden

Sahra Wagenknecht, Mai 2016

Beim Bundesparteitag der Linken in Magdeburg wird Sahra Wagenknecht von einem Studenten mit einer Torte beworfen. Der Angreifer begründet den Wurf mit ihren Äußerungen zur Flüchtlingspolitik. Acht Jahre später wird sie erneut angegriffen. Bei einer BSW-Wahlkampfveranstaltung in Erfurt wird sie kurz nach Ende ihrer Rede mit roter Farbe bespritzt und dabei am Kopf, Oberkörper und Hals getroffen.



Jörg Meuthen, August 2016

Bei einer Versammlung der AfD hat ein 17-Jähriger den damaligen Parteichef Jörg Meuthen im niedersächsischen Landkreis Harburg mit einer tiefgefrorenen Torte beworfen. Meuthen wird dabei leicht am Kopf verletzt.