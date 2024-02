Nach Wahl-Verschiebung: Drei Tote nach Protesten im Senegal

Der seit seiner Unabhängigkeit 1960 friedliche Senegal ist in einer Krise, nachdem der Präsident und das Parlament die Verschiebung der für Ende Februar geplanten Wahl beschlossen haben. Der seit 2012 amtierende Macky Sall beteuert weiterhin, nicht für eine dritte Amtszeit anzutreten. Teile der Opposition und andere Kritiker werfen ihm aber einen Verfassungscoup vor.

Human Rights Watch berichtete, dass bei dem Einsatz gegen Demonstranten am Freitag und Samstag mindestens drei Menschen getötet worden seien, unter ihnen ein 16 Jahre alter Junge. Die Zahl der Verletzten wurde auf 60 beziffert. Mindestens 271 Menschen seien festgenommen worden. Auch Journalisten seien bei der Arbeit angegriffen worden. Für den Bericht hat die Organisation Betroffene und Augenzeugen befragt und Einblick in medizinische Unterlagen erhalten. Bereits im vergangenen Jahr wandten Sicherheitskräfte einem HRW-Bericht zufolge exzessiv Gewalt gegen Demonstranten an.