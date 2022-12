Nach WM-Aus "Ende einer Ära?" - Ronaldos Tränen und die Zukunftsfrage

Nach dem Aus mit der portugiesischen Nationalmannschaft im Viertelfinale seiner möglicherweise letzten Fußball-WM in Katar zog sich der Superstar erst einmal zurück. Keine Reaktion in den sozialen Netzwerken, kein öffentlicher Kommentar. Was stattdessen blieb, waren die Bilder, wie Ronaldo nach dem enttäuschenden 0:1 gegen Marokko im Al-Thumama Stadion in Doha hemmungslos weinend und schluchzend allein vom Spielfeld verschwand.

Enttäuschende WM

Es könnte die letzte Chance des 37-Jährigen gewesen sein, seine eindrucksvolle Karriere mit dem WM-Titel zu krönen. Zwar hat es der aktuell vereinslose Offensivspieler nie so klar gesagt, aber dass er mit 41 Jahren bei der WM 2026 noch einmal zum portugiesischen Aufgebot gehört, ist unwahrscheinlich. Zu enttäuschend waren auch seine Leistungen in Katar, wo er in der K.o.-Phase zweimal als Joker in die Partie kam, aber keinen Einfluss mehr nehmen konnte. Beim 0:1 gegen Marokko wirkte er wie die gesamte Mannschaft hilflos. In insgesamt 570 Einsatzminuten in K.o.-Spielen der WM bleibt er ohne einen einzigen Treffer.