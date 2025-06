Nach zwei Jahren Pause Lewis Capaldi feiert Comeback beim Glastonbury

Es sei sein Ziel gewesen, genau dies tun zu können, sagte der 28-Jährige vor Zehntausenden Festivalbesuchern am Freitagabend. Bei X schrieb er: "Glastonbury, es ist so unglaublich, wieder hier zu sein, vielen Dank, dass ich dabei sein durfte."

Beim Glastonbury 2023 hatte Capaldi während seines Lieds "Someone You Loved" vor Tausenden teilweise die Stimme versagt. Er bat daraufhin das Publikum, so laut wie möglich mitzusingen. Der Moment war emotional belastend, aber auch vereinigend.