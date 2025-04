Die Regie übernimmt ab sofort Bennet Scheibler. Der gelernte Bäcker und Konditor verwirklicht sich mit seiner „Scheiblerei“ (so der künftige Name des Cafés) nach eigenen Worten einen Traum. „Ich wollte schon immer eine eigene Bäckerei mit einem Café betreiben“, erzählt der 24-Jährige, der nach seiner Lehre und der Meisterprüfung unter anderem in der Patisserie eines renommierten Freiburger Hotels und in einem Zwei-Sterne-Restaurant in Sulzburg gearbeitet und außerdem eine Barista-Ausbildung absolviert hat. Er möchte zum einen die „Top-Produkte“ seiner Vorgänger in Backstube und Café weiterführen, zum anderen aber auch „frische Ideen“ einbringen. Die bisherigen Inhaber Christine und Fritz Trefzger hatten sich am Samstag nach über 30 Jahren verabschiedet.