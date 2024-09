Nachfolger von «Goofy» Top 3-Auswahl für das "Jugendwort des Jahres" steht fest

Stuttgart - Der Begriff hat es in die Musik-Charts geschafft, er hat die Modebranche inspiriert und er regt politische Debatten an. Nun steht "Talahon" (vom arabischen "Tahal lahon" / übersetzt: "Komm her") zudem in der engeren Auswahl für das "Jugendwort des Jahres". Auch die beiden Begriffe "Aura" und "Schere" sind bei den Top 3 mit dabei, wie der Langenscheidt Verlag mitteilte.